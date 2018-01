Sommigen zijn amper bekomen van het feestgedruis, voor anderen is het meteen weer zwoegen. Met de examens in aantocht is het voor heel wat studenten alweer bittere ernst. De blokspots in onze regio zitten dan ook overvol. Een populair stekje is de Kazerne in Halle.

Blokkende studenten in de Kazerne in Halle

Dieuwertje Poté (CD&V), Schepen van Jeugd in Halle: “De populariteit verbaast mij niet. Onze blokspot is ook al bijna een maand open intussen en we doen het al voor het vierde jaar op rij. We blijven open voor onze Halse studenten tot 30 januari, van acht uur 's morgens tot tien uur 's avonds.’

Wie zelf studerende kinderen heeft in de Halse blokspot, kan vanavond de hersenpan horen piepen en kraken in onze reportage. En, als goede ouder, meteen even checken hoe hard er daar hard gewerkt wordt.