Blokker wil 69 winkels sluiten: 302 jobs bedreigd

Blokker is van plan om 69 van de 190 winkels in België te sluiten. Zo’n 302 jobs staan op de helling. Onder meer de winkels in Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw en Vilvoorde zouden de deuren sluiten. Maar dat wil de directie voorlopig niet bevestigen.

De markt van de detailhandel van niet-voedingsmiddelen staat al enkele jaren onder zware druk. Deze trend hangt nauw samen met de sterke groei van de online-handel en met de toenemende concurrentie van zowel bestaande als nieuwe merken. Daarbovenop is de omzet van Blokker de laatste vijf jaar met 20% gedaald en bedroeg het verlies in 2015 zo’ 15 miljoen euro. In navolging daarvan startte Blokker in 2016 een Masterplan op voor de vernieuwing van zijn productassortiment, online bestelpunten en kregen enkele winkels een facelift.

Ondertussen zijn de gesprekken met de ondernemingsraad gestart en stelt Blokker alles in het werk om de sociale impact van zijn plannen te beperken.

Bruzz kreeg intussen duidelijkheid over welke winkels in onze regio en Brussel dichtgaan. Het gaat onder meer om de Blokker in Anderlecht Westland, City 2, Elsene, Laken, Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw en Vilvoorde. Dat bevestigde Pascal Strubbe van de Franstalige socialistische vakbond SETCa.