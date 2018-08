Blokspot in de abdij van Affligem

Op heel wat plekken in het land zijn er intussen de bekende blokspots. Dat zijn locaties waar studenten in alle rust kunnen studeren voor hun tweede zit. Ook in Affligem is er zo'n rustige plek: de abdij van Affligem. Nergens is het zo rustig om te studeren dan tussen de dikke muren van de abdij.