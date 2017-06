BOB start vandaag zomercampagne met ‘weekend zonder alcohol’

Tijdens de zomermaanden letten we vaker minder op ons alcoholverbruik. Zeker op festivals of tijdens een stevige BBQ gaat de gezelligheid vaak gepaard met een glaasje meer. Daar wil de politie verandering in brengen door de BOB-campagne ook tijdens de zomermaanden te hernemen. De 7de editie intussen start met het ‘weekend zonder alcohol’ en duurt nog tot 6 september.

Tijdens dit ‘weekend zonder alcohol’ zal er ook op autosnelwegen worden gecontroleerd. Vorig jaar werden er tijdens deze controlemarathon bijna 23.000 bestuurders gecontroleerd. Ruim 3% van hen blies positief

Een BOBtail zonder alcohol?

Wie zin heeft in een BOBtail, een cocktail zonder alcohol’, kan trouwens op de website van BOB terecht voor enkele smakelijke suggesties.