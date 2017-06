Boek ‘De aanslag in de Inno’ van Swinnen wordt wellicht verfilmd

Johan Swinnen doceerde jarenlang foto- en filmgeschiedenis aan onder meer de VUB in Brussel en de AP Hogeschool Antwerpen. In de RINGtv-documentaire over de brand 50 jaar geleden in het Inno-gebouw, speelde hij een hoofdrol. Dat kwam door zijn boek ‘Happening. De aanslag in de Inno’, een roman die zich afspeelt in het decor van de grootste naoorlogse brand. Het boek van Swinnen gaat er ook van uit dat de brand een aanslag was. “De roman bevat alle elementen die garant staan voor grootse cinema: een onuitwisbare historische gebeurtenis, diepsnijdende menselijke verhalen en doorwrochte personages wier leven door het noodlot met elkaar werden verbonden”, zegt Peter Bouckaert van Eyeworks. “De verfilming van dit magistrale verhaal is een enorme uitdaging op een schaal die we niet eerder in onze Belgische cinema hebben gezien. Maar dit verhaal moet verfilmd worden, niet alleen omwille van zijn historische relevantie, maar minstens evenzeer omwille van zijn actuele weerklank”, aldus nog Bouckaert.

“Als slachtoffer van de brand van de Innovation te Brussel was het een emotionele beslissing om het boek dat mijn leven vertelt, te laten verfilmen”, zegt schrijver Swinnen. “Maar ik laat het boek in alle vertrouwen los omdat ik overtuigd ben dat Happening in goede handen is bij het productiehuis Eyeworks om een pur sang verfilming te realiseren die er zal toe doen”, aldus Swinnen. Ook uitgeverij Vrijdag reageert zeer tevreden. “Deze roman vlecht zich in het inlevingsvermogen van de lezer die een vermetel avontuur aanschouwt en zich afvraagt in hoeverre werkelijkheid fictie overtreft of vice-versa. Dat kan niet anders dan visueel spektakel opleveren”, aldus uitgever Rudy Vanschoonbeek.

