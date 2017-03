Boeken Bibliotheek Meise krijgen een tweede leven

In Meise vliegen verouderde boeken niet langer zomaar op de papiercontainer. Voortaan bezorgt de gemeente de boeken een tweede leven door ze gratis uit te delen tijdens evenementen of op locaties waar veel mensen komen.

In het verleden werden de boeken tweedehands verkocht voor een bedrag van 0,5 euro/boek. De boeken die niet verkocht raakten werden uitgedeeld aan geïnteresseerde leerkrachten van de plaatselijke basisscholen of verdwenen in de papiercontainer.

De oudere, versleten boeken hebben vaak niet meer de uitleenkwaliteit die de bib nastreeft. Maar natuurlijk blijft het verhaal wel de moeite waard. In plaats van ze weg te gooien richt de bibliotheek dit jaar het project ‘Boeken tweede leven’ op. De gemeente bezorgt de boeken een tweede leven door ze gratis aan te bieden op diverse locaties in de gemeente waar veel volk over de vloer komt. Scholen, rusthuizen of andere instanties die interesse hebben, moeten enkel een rek plaatsen. De bib levert vervolgens de boeken op basis van het doelpubliek. Met dit initiatief wil de bibliotheek ook groepen aanspreken die minder vlot de weg naar de bibliotheek vinden.