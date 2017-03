Boekhandelaars winnen opnieuw poll REGIOKOK 2017

In de tweede halve finale slaagden de boekhandelaars een ticket af te dwingen voor de finale zaterdag van REGIOKOK 2017. Terecht, zo oordelen ook de kijkers. Want in onze poll op RINGtv.be kregen de boekhandelaars 79,9% van de stemmen achter hun naam, de kappers Nacy Warin en Yves De Backer uit Affligem 20,1%.

Proficiat K. Creemers uit Vilvoorde, G. Vanherf uit Tongeren, G. Asselman uit Liedekerke en J. Fraeyman uit Hekelgem. Door jullie deelname winnen jullie een kookboek van Le Creuset.