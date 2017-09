Bondsvoorzitter Linard: "5 voor 12 voor bouw Eurostadion"

"Het is nu 5 voor 12 wat betreft de bouw van het Eurostadion". Dat zegt Gérard Linard, de voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. ZIjn uitspraak is een reactie op het ultimatum dat het uitvoerende comité van de UEFA gisteren stelde. Volgens dat comié moet de KBVB tegen 20 november de nodige informatie aanleveren met betrekking tot de voortgang van het bekomen van de nodige vergunning voor de bouw van het Eurostadion.

Tegelijkertijd verwacht de UEFA tegen diezelfde datum een gedetailleerd, realistisch en uitvoerbaar bouwplan van de bouwheer (Ghelamco). Op 7 december zal het uitvoerend comité dan een definitieve beslissing nemen omtrent Brussel als speelstad voor het EK van 2020.

Momenteel is het in het fel besproken dossier wachten op de Vlaamse overheid. Die zal moeten oordelen over de unieke vergunning - een samenvoeging van de milieu- en de bouwvergunning - die Ghelamco indiende.

Volgens voorzitter Linard gaat de KBVB voluit voor Euro 2020 en het Eurostadion. "Wij zijn erg verheugd om vast te stellen dat België nog steeds plan A blijft voor de UEFA, maar het is nu 5 voor 12", zegt Gérard Linard. "De KBVB en UEFA vragen bijgevolg aan de verschillende betrokken partijen om hun verantwoordelijkheid op te nemen in het belang van het Belgisch voetbal, onze supporters en het imago van ons land en onze hoofdstad."

De UEFA laat ook nog weten dat de kandidauur van Brussel nog steeds plan A is, maar dat het verschillende plannen B achter de hand houdt indien de kandidatuur van Brussel zou worden ingetrokken.