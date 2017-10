Bonte bezoekt Vilvoordse Syriëstrijders

Een complete chaos, zo omschrijft Hans Bonte (sp.a) in De Standaard de aanpak van deradicalisering in de gevangenis. Bonte bracht de voorbije maand een bezoek aan vier van de zeven Vilvoordse Syriëstrijders die momenteel in een Belgische gevangenis zitten. Volgens de Vilvoordse burgemeester zijn er geen duidelijke richtlijnen, enorme overbevolking en gebrekkige opvolging van de drugcriminaliteit. Minister van Justitie Koen Geens erkent dat er nog problemen zijn, maar wijst erop dat de voorbije jaren er al heel wat werk is verzet om de wantoestanden in onze gevangenissen aan te pakken.