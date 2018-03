De burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (sp.a) is boos na het gesprek van een delegatie burgemeesters uit Halle-Vilvoorde met minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Zij hadden het over de veiligheidsproblemen in de regio. Minister Geens vroeg de burgemeesters ‘om na te denken over een plan voor het veiligheidsbeleid.’ Een schande, vindt Bonte, “want we hebben al een aantal basisingrediënten die essentieel zijn voor een beter veiligheidsbeleid klaar.”

Bonte: 'schandalig dat we nu moeten nadenken over veiligheidsplan terwijl basis er al is'

Minister Geens zei de burgemeesters van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde gisteren dat hij verder zal investeren in het parket van Halle-Vilvoorde dat nog maar vier jaar bestaat, maar toch al mooie resultaten kan voorleggen. De oprichting van een eigen rechtbank in Halle-Vilvoorde ziet Geens dan weer niet als een manier om plegers van misdrijven makkelijker te berechten.

'Nadenken is al gebeurd'

Geens vroeg de burgemeesters na te denken over een plan voor het veiligheidsbeleid. Dat nadenken is al gebeurd, zegt burgemeester Bonte. “De voorbije jaren zaten de burgemeesters van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde al meerdere keren samen in werkgroepen om na te denken over hoe de veiligheid in de regio verhoogd kan worden.” Volgens de burgemeester zouden een volwaardig parket en een volwaardige rechtbank, eerlijke politiemiddelen voor de zones uit de Rand en een ‘Randpremie’ voor agenten daartoe helpen.