Bonte: Wie vergunning wil voor café of gokkantoor, moet Nederlands spreken

"In het Kanaalplan is onder meer voorzien dat criminaliteitsgevoelige sectoren strenger gecontroleerd zullen worden. Cafés en gokkantoren kunnen op dit ogenblik niet efficiënt genoeg gecontroleerd worden omdat de uitbater in een aantal gevallen geen Nederlands spreekt”, aldus Bonte. De kennis van het Nederlands is ook noodzakelijk opdat de uitbaters onze regelgeving goed zouden begrijpen. Ik roep de wetgever dan ook op specifiek voor cafés en gokkantoren zo’n taalregeling in het leven te roepen", aldus Hans Bonte.

Bonte, die binnenkort in de Kamer een wetsvoorstel in die zin zal indienen, viseert hierbij cafés en gokkantoren omdat deze handelszaken volgens hem kwetsbaarder zijn voor illegale praktijken zoals witwassen van zwart geld, bendevorming, drugszaken, openbare dronkenschap en dergelijke. Hij wijst ook op de linken die in het verleden vaak aangetroffen zijn tussen terroristen en enkele van deze illegale praktijken.