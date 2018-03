Bonte wil terbeschikkingstelling voor veroordeelde Syriëstrijders

Volgens Bonte verblijven momenteel nog 15 Vilvoordenaren in Syrië of in Irak, als is niet geweten of die strijders nog in leven zijn. Daarnaast verblijven ook nog 22 kinderen van een Vilvoordse moeder of vader in Syrië of Irak. Van de terroristen die in ons land in de gevangenis zitten en de komende tijd vrijkomen, verwacht de Vilvoordse burgemeester weinig goeds. Volgens Bonte laat het deradicaliseringsbeleid in de gevangenissen te wensen over en moet worden gevreesd voor het moment dat de terroristen vrijkomen. Om het probleem aan te pakken, pleit Bonte voor een terbeschikkingstelling, wat betekent dat de gevangenen ook na het uitzitten van hun straf nog door justitie worden opgevolgd.