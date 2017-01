Boskapel Imde wordt 'ecokerk'

De geklasseerde Boskapel (1709) in Imde, zichtbaar langs de A12, halverwege tussen Londerzeel-Centrum en Wolvertem-Centrum is gerestaureerd, maar moet dringend worden verwarmd. "Ze is eigendom van de kerkfabriek van Sint-Laurentius-Wolvertem en de parochiegemeenschap beheert ze", zegt voorzitter Pol Aerts van de kerkraad. "Na de nog niet helemaal voltooide restauratiewerken, blijft er veel vochtigheid in de muren zitten. Er is zowat 650.000 euro geïnvesteerd waarvan 80 procent gesubsidieerd, maar we willen de boskapel na restauratie zo goed mogelijk bewaren. En dat kan enkel door ze te verwarmen. Het moet er constant zo'n 12 graden zijn", zegt Aerts.

Maar een verwarming voor de Boskapel installeren, is geen sinecure. De aardgasleiding ligt op meer dan 400 meter van de kapel en verwarmen op gas is dus niet mogelijk. Ook andere oplossingen liggen zeer moeilijk. Pastoor Jan Lagae: "Er is geen toelating van Onroerend Erfgoed om wat dan ook aan de structuur van de kapel en de omgeving te wijzigen. Dus geen bovengrondse opslagmogelijkheden van gas of stookolie, ook geen mogelijkheid tot verwarming via biomassa of hout, enkel met te dure elektriciteit. En dus bleef er maar één enkele oplossing over: een warmtepomp. Het is waarschijnlijk de eerste keer dat er voor Vlaanderens kerkelijk erfgoed uitgekeken wordt naar verwarmen via een grondgeboorde warmtepomp, omdat er aan de buitenkant van de kapel en de omgeving niet mag geraakt worden", zegt Lagae nog.

Hij voelt zich voor het project zowaar gesteund door Paus Franciscus. Lagae: "Als katholieke geloofsgemeenschap worden we hierin gesteund door de oproep van Paus Franciscus in zijn encycliek waarin hij pleit voor een dringende ecologische bekering dit naar aanleiding van het klimaatakkoord van Parijs van december 2015. Hij daagt iedereen uit om daadwerkelijk een andere levensstijl en een ecologisch burgerschap te ontwikkelen. Ook de Vlaamse organisatie Eco-kerk, legt nu al ruim 10 jaar de band tussen spiritualiteit, geloof en ecologie. Zij reiken praktische ideeën aan om samen concreet aan de slag te gaan voor een milieu- en klimaatvriendelijker beleid. Hun nieuwe website Klimaatnetwerk.be toont ons hoe Ecokerk de eerstkomende jaren wil verder werken met zeer praktische voorbeelden, waardoor we elkaars ervaring en opgebouwde kennis kunnen gebruiken om vooruit te denken op weg naar een koolstofarmere en klimaatneutrale werking", besluit Lagae. Voor het project van de Boskapel kunnen tot 80 procent subsidies bij de provincie worden aangevraagd. "En dat gaan we ook doen", voegt Pol Aerts er nog aan toe.