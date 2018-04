Bottelarij Merchtemse ex-brouwerij Ginder-Ale onder de sloophamer

Eigenaar CEO Dimitri Saerens van Aura Estates: "Het afbraakdossier heeft heel wat voeten in de aarde gehad. We willen zo weinig mogelijk hinder voor de buurt en dus wordt zoveel mogelijk op de site zelf gesloopt, gesorteerd en afgevoerd. Een deel van de structuur blijft behouden, maar het gebouw wordt voorts helemaal 'ontmanteld'."

Tegen begin 2019 zouden de werkzaamheden voor de nieuwbouw kunnen beginnen. Saerens: "Het gaat om een commercieel gelijkvloers. Daar komt onder andere warenhuisketen Carrefour met een nieuw winkelconcept van 1.500m2 en een grote parking. Op de tweede verdieping komen een stadsbalkon, ruime terrassen voor de woningen, een restaurant en fitnessruimte. Er komen ook ruime doorgangen en open ruimten. Het hele project is ook 'doorwandelbaar' met verbindingswegjes, zodat het mee opgaat in het bestaande centrum van de gemeente. Ginder-Ale was in Merchtem een icoon: het nieuwe project zal dit ook zijn. We mikken op betaalbaar wonen. er zijn al appartementen vanaf 215.000 euro (één slaapkamer) en 240.000 euro (2 slaapkamers) met uitzonderlijke zichten en grote terrassen. Voor de 'Urban Villa's' met meer dan 20 meter gevel betaal je wel meer: van 395.000 euro tot 500.000 euro. "

Gloriejaren

Schepen van Ruimtelijke Ordening David De Valck (Open Vld) was er van bij de opstart van het dossier bij. De Valck: "Bij Ginder-Ale werkten in de gloriejaren zo'n 200 mensen. Tot 1991 werd de Ginder-Ale gebrouwen in Merchtem waarna de productie naar de overnemer -het huidige AB-Inbev in Leuven- overgebracht werd. De Ginder-Ale-gebouwen verkommerden en het werd een kankerplek van Merchtem. In 2006 werden de eerste plannen opgemaakt om hier wat aan te doen. Er kwam een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) en de bestemming van het gebouwencomplex veranderde van louter 'nijverheid' naar een plek voor 'handel, woning en publieke ruimte'. Dat is ook meer gepast hier in het centrum van Merchtem. De Ginder-Ale is de trots van Merchtem en de nieuwbouw zal dit alle eer aandoen. De kankerplek verdwijnt eindelijk."

Klaar in 2020

De overzijde van het huidige gebouwencomplex is inmiddels ontwikkeld. Daar zijn 104 rusthuiskamers, 17 serviceflats, 15 lofts, 20 appartementen en 2 winkelruimtes ondergebracht. Kostprijs: meer dan 25 miljoen euro. Het nieuwe project van Aura Estate tussen de zijde Kattestraat en Sporthal beloopt ook meer dan 20 miljoen euro. Dat project van Aura Estates zou tegen eind 2020 volledig klaar moeten zijn. Architect van het project is Xavier De Geyter, die eerder de Vlaamse architectuurprijs won.