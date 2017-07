Bottinekes krijgen geen tuchtmaatregelen na dood Jonathan Jacob

Jonathan Jacob stierf zeven jaar geleden in een politiecel in Mortsel na de tussenkomst van het Bijzonder Bijstandsteam. De zeven agenten werden in februari veroordeeld voor onopzettelijke doding. Een tuchtsanctie krijgen ze niet omdat er in 2010 geen tuchtprocedure werd opgestart door toenmalig burgemeester Patrick Janssens. Dat nu nog doen zou te laat zijn het kabine De Wever. Ook inhoudelijk stelt zich een probleem: een tuchtprocedure is bedoeld voor opzettelijke fouten, terwijl de botinnekes zijn veroordeeld voor onopzettelijke doding.