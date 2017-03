Bouw nieuw winkelcentrum Ternat start eind volgende week

De bouw van het nieuwe winkelcentrum op de oude Ikea-site in Ternat start eind volgende week. Dat laat bouwheer Redevco weten.

Op de site langs de Morettestraat, waar momenteel Brico Plan-it gevestigd is, komen naast een nieuwe vestiging voor Brico Plan-it ook 13 andere winkels. Redevco spreekt van een gevarieerd aanbod met onder meer mode, interieur, persoonlijke verzorging, een restaurant en een supermarkt. Er komen ook meer dan 900 gratis parkeerplaatsen. Wanneer het winkelcentrum open zal gaan, is nog niet bekend. Tegenstanders vrezen nog meer files op de Assesteenweg, die nu al verzadigd is.