In Hofstade, bij Zemst, gaat de bouw van een nieuwe sporthal naast de bestaande sporthal Ter Heide volgende maand eindelijk van start.

De plannen dateren al van 2009, maar door omstandigheden werd de bouw telkens uitgesteld. Er is al lang nood aan extra sportinfrastructuur in Hofstade. Sommige clubs moesten in het verleden zelfs een inschrijvingsstop inlassen. De nieuwe sporthal zou eind dit jaar klaar moeten zijn.