Bouwdossier Kampenhout-Sas in stroomversnelling

Op de site van de voormalige witloofveiling aan Kampenhout-Sas komt mogelijk een winkelcomplex waarbij ook plaats zou zijn voor een zwembad. Dat is althans af te leiden uit de bouwaanvraag van projectontwikkelaar MG Real Estate die vorige week in de bus viel bij de gemeente Kampenhout. Kampenhout vraagt extra tijd om de plannen te bestuderen. Op 3 september staat alvast een infovergadering gepland.

De gebouwen van de voormalige witloofveiling aan Kampenhout-Sas staan al een tijd leeg. Een projectontwikkelaar wil die gebouwen slopen om plaats te maken voor een winkelcomplex, waarbij ook plaats voor een zwembad zou worden voorzien.

Projectontwikkelaar MG Real Estate diende al een bouwaanvraag in bij het gemeentebestuur van Kampenhout maar daar wil men blijkbaar niet over één nacht ijs gaan. Kampenhout is wel verplicht om snel een openbaar onderzoek te starten, waarbij de inwoners eventuele bezwaren kenbaar kunnen maken. Niet alleen het schepencollege van Kampenhout maar ook de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) en de Milieuadviesraad moeten een advies formuleren. Daarnaast wil de gemeente Kampenhout de bevolking ook op de hoogte houden via een infovergadering. Die is gepland voor 3 september.