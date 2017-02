Bouwheer Eurostadion stelt Grimbergen in gebreke en eist dwangsom

Ghelamco stelt Grimbergen in gebreke voor het uitblijven van een oplossing voor de buurtweg op parking C. Zolang die niet is afgeschaft kan er immers ook geen bouwvergunning afgeleverd worden voor het Eurostadion. Ghelamco heeft daarom het vonnis van een vrederechter begin september betekend en eist ook de voorziene dwangsommen.

Eind januari werd tijdens de Grimbergse gemeenteraad gestemd over de afschaffing van de buurtweg op parking C. Maar omdat Groen zich onthield was er geen meerderheid om een verzoek tot afschaffing over te maken aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. En die beslissing is volgens Ghelamco in strijd met het vonnis van de vrederechter begin september. De vrederechter had de gemeente immers slechts 1 maand de tijd gegeven om het probleem op te lossen en dit op straf van een dwangsom van 250 euro per dag vertraging (tot maximaal 25.000 euro).

Maar het geduld van Ghelamco raakt stilaan op. De bouwheer van het Eurostadion heeft daarom het vonnis van de vrederechter betekend en de gemeente Grimbergen ook in gebreke gesteld. Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) van Grimbergen wil voorlopig nog niet reageren . "We gaan bekijken met onze advocaten hoe we aan de claim van Ghelamco gevolg gaan geven. Zij interpreteren het vonnis op een bepaalde manier. Het is echter een juridische kwestie waar ik mij momenteel nog niet over ga uitspreken", aldus Mertens. (foto Ghelamco)