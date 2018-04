Bouwt Anderlecht nieuw stadion op grens met Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw?

Anderlechtvoorzitter Marc Coucke wil een nieuw stadion bouwen in Neerpede, naast de oefenterreinen van de club. Dat heeft hij gezegd in een reportage van ‘Pano’, die morgen op één wordt uitgezonden. Het mogelijke nieuwe stadion zou op enkele honderden meters van de grens met Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw liggen.

De nieuwe voetbaltempel zou moeten komen op de voormalige skipiste Yeti Ski, vlakbij het op- en afrittencomplex met de Ring rond Brussel. De voetbalclub kocht het terrein in 2016 voor zo’n 2 miljoen euro met het oog op de uitbreiding van het oefencomplex. Al speelde de club ook toen al met het idee om er eventueel een stadion neer te poten.

De nieuwe thuishaven moet plaats bieden aan 30.000 toeschouwers. Verder zouden er ook 3.000 tot 4.000 parkingplaatsen komen. Coucke zou het gebouw zelf bouwen, financieren en uitbaten. De kans dat Anderlecht ooit in het geplande en fel gecontesteerde Eurostadion op parking C in Grimbergen zal spelen, wordt zo wel bijzonder klein.

De gemeente Anderlecht is niet tegen een nieuwe stadion in Anderlecht, maar twijfelt of Neerpede een geschikte locatie is. Anderlecht ook nog twee andere opties: het huidige Constant Vanden Stockstadion renoveren en een nog niet genoemde andere locatie in het Brusselse.