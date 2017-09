Bouwvergunning Colruytwinkel Itterbeek opnieuw vernietigd

De Raad van Vergunningsbetwistingen heeft in een nieuw arrest de bouwvergunning voor de Colruytwinkel aan de Herdebeekstraat in Itterbeek vernietigd. Het buurtcomité Bettendries heeft dus zijn slag thuisgehaald.

Meer dan 8 jaar heeft het buurtcomité Bettendries actie gevoerd tegen de komst van een Colruyt-warenhuis. De buurtbewoners vreesden voor verkeershinder en een aantasting van de woonkwaliteit in het gehucht Sint-Anna-Pede. De Raad voor Vergunningsbetwistingen volgde in de 2015 de argumentatie van de buurtbewoners.

Na een verworpen cassatieberoep van Colruyt en het uitblijven van een nieuwe beslissing door de deputatie, heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vernietiging van de bouwvergunning nu opnieuw bevestigd. Het actiecomité reageert dan ook tevreden. “Eindelijk valt het doek over deze ongepaste bouwaanvraag. De gang van zaken in het Colruyt-dossier deed ons meerdere keren de wenkbrauwen fronsen. We kunnen er een spannend boek over schrijven. Hopelijk trekken de betrokken diensten voor ruimtelijke ordening en het gemeentebestuur lessen uit dit verhaal. Een informatie- en inspraakronde vóór het indienen van dergelijk groot project had veel onheil kunnen voorkomen”, aldus het comité in een persbericht.