Bpost pakt manke postbedeling in Merchtem aan

De moeilijkheden met de postbedeling in Merchtem zijn volgens Bpost van de baan. Merchtem had maar liefst 109 klachten ontvangen.

"Omdat de klachten over de manke postbedeling vorige zomer aanhielden, hebben wij in de gemeente vorig najaar twee maanden een meldpunt opgericht om alle klachten van inwoners te bundelen. Via mail, telefoon of op het gemeentehuis werden klachten over de postbedeling genoteerd. Er kwamen in totaal 109 klachten binnen uit 59 verschillende straten," vertelt schepen van Informatie Mario Vandevelde (Open VLD).

De klachten waren zeer uiteenlopend. Sommige inwoners zagen naar verluidt dagenlang geen post, anderen inwoners hun post belandde dan weer in de foute brievenbus. Door de klachten te bundelen, hoopte Merchtem meer gehoor te krijgen bij Bpost.

Met resultaat. Bpost laat nu in een brief aan de gemeente Merchtem dat er vorig jaar inderdaad problemen waren omdat een aantal rondes noodgedwongen hertekend werden. Ook kampte Bpost in Merchtem met een groot personeelsverloop. Maar de problemen zijn achter de rug. “Er werden intussen 17 postmannen en een dienstleider aangeworven. Die hebben ook hun opleidings- en inlooptraject afgewerkt en kunnen nu dus opnieuw een kwaliteitsvolle uitreiking garanderen”, dat laat manager Marine Rösler van Bpost weten in een brief aan de gemeente.