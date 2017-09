Bpost start onderzoek naar gedumpte brieven in Pepingen

Voor de tweede keer op rij werden in een beek aan de Crockaertstraat in Pepingen zo'n 20 onbestelde brieven aangetroffen. Bpost onderzoekt de zaak en dient klacht in bij de politie.

Het was een buurtbewoner die al voor de tweede keer een stapel brieven in de beek vlakbij zijn woning aantrof. De brieven waren voornamelijk bestemd voor bewoners van de Ninoofsesteenweg. Er was een aantal belangrijke brieven bij, onder meer belastingbrieven. De buurtbewoner bracht meteen Bpost op de hoogte.

Bpost aarzelde niet en diende meteen klacht in. "Onze diensten hebben contact opgenomen met de man die de brieven vond en we hebben ze ook snel daarna opgehaald", zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck van Bpost. Bpost startte ook al een onderzoek op. "We weten al dat het om een twintigtal brieven gaat, maar we weten nog niet wie de brieven daar gedumpt heeft", zegt Barbara Van Speybroeck.