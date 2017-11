Braakliggende gronden worden bloemenweides in Wemmel

Wemmel telt momenteel twee gemeentelijke bloemenweides: eentje aan de Parklaan vlakbij de gemeentelijke bijenkast op de grens met Beverbos en eentje aan het Faymonvillesquare vlakbij het insectenhotel aan de Maalbeek. Bedoeling van zo'n bloemenweide is om de biodiversiteit te stimuleren. Hoe meer soorten insecten en bijen er zijn, hoe meer kans er is op bestuiving bij bloemen en planten, wat zowel fauna als flora ten goede komt. Alleen: in Wemmel is niet veel open ruimte om zo'n bloemenweide te realiseren. De gemeente is 8,7 km2 groot en is zeker in de woonkernen dicht bebouwd.

"Daarom zoeken we mogelijkheden bij privé-eigenaars", zegt schepen van Milieu Vincent Jonckheere (Onafh.) "Wemmel telt ongeveer een honderdtal braakliggende gronden. Daarvan komen er een tachtigtal in aanmerking om een bloemenweide op te zaaien. Het gaat om percelen die niet binnen de drie jaar worden aangesneden of gemaaid zouden worden, maar die gewoon braak liggen. Dat biedt mogelijkheden."

En dus dokterde de gemeente een reglement uit waarbij eigenaars hun gronden ter beschikking stellen aan de gemeente die er dan een bloemenweide zaait voor minstens drie jaar. Jonckheere: "De eigenaar blijft natuurlijk ten volle eigenaar. Hij of zij verleent de gemeente gewoon toegang tot het perceel om de bloemenweide te kunnen zaaien en maaien. Momenteel hebben 16 eigenaars interesse getoond in ons project, daarvan hebben 8 eigenaars effectief de overeenkomst ondertekend. Dat zijn 8 percelen die minstens de komende drie jaar Wemmel verrijken met bloemenweides".

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL), waarmee Wemmel in het kader van sociale tewerkstelling samenwerkt, komen twee keer per jaar de bloemenweide maaien. Het maaisel blijft een week liggen, zodat de zaden uit de plannen kunnen vallen, om de bloemenweide verder te ontwikkelen. De eigenaars beloven aan de gemeente dat ze de bloemenweide tenminste drie jaar niet omploegen, maaien, besproeien of laten begrazen, de INL-ploegen zorgen voor het onderhoud.

"We gaan ook aan de percelen met een bloemenweide een klein infobordje plaatsen om het project aan voorbijgangers uit de doeken te doen", gaat Jonckheere verder. "We zetten de termijn van het behouden van de bloemenweide voor drie jaar in de overeenkomst, omdat de bloemenweide anders geen kans krijgt om te groeien. Natuurlijk kan de eigenaar als hij het perceel toch nodig zou hebben, zou willen bewerken of zou willen ontwikkelen, uit het project stappen mocht hij of zij dat willen. Maar ik denk niet dat het zal gebeuren, want de mensen die intekenen, zijn enthousiast." (fotobloemenweide