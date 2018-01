Brabants trekpaard erkend als immaterieel cultureel erfgoed

De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Erfgoed draagt bij tot de betere bekendheid van immaterieel erfgoed en stimuleert het behartigen ervan. De inventaris is een onderdeel van het interactief platform www.immaterieelerfgoed.be, een ontmoetingsplaats voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen waar organisaties en personen zich bekend maken. Het platform is een inspiratiebron, kennisbank en contactforum. Het immaterieel erfgoed wordt erin beschreven, verspreid en doorgegeven.

Op de lijst staan nu 52 elementen en sinds kort ook het Brabants trekpaard. Momenteel zijn er in België enkele honderden fokkers actief. Er staan zo'n 7.400 Belgische trekpaarden in Vlaanderen in het stamboek. De Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekppaard (KMBT) houdt sinds 1886 het stamboek bij en waakt over de toepassing, ontwikkeling en verbetering van de rasstandaard in de fokkerij.