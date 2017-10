Brabants trekpaard mag niet meer geblokstaart worden

Blokstaarten, ofwel ‘couperen’ ofwel het operatief verwijderen van de staart van het paard, is eigenlijk al bij wet verboden sinds 2001. De oude praktijk is eerder barbaars en kan ook na de ingreep pijnlijk zijn voor wervels en zenuwen van het dier. Weyts wil met het vernieuwde decreet definitief komaf maken met de praktijk. Het verbod werd tot nu toe nog vaak omzeild en met name bij Brabantse trekpaarden. Vele eigenaars passen het blokstaarten nog toe omwille van esthetische redenen. De provincie maaktr vrijdagmiddag bekend dat ze de beperkende maatregel van de minister ondersteunt en zal overnemen in haar reglementering voor veulenpremies.

Minister Weyts lichtte het decreet vanmiddag toe in stoeterij Diepensteyn in Steenhuffel, deelgemeente van Londerzeel. Meer hierover vanavond in ons nieuws.