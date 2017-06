Braderie Halle geeft commercieel centrum enorme boost

In hartje Halle was het de voorbije dagen bijzonder druk. De braderie, die dit jaar aan haar 63-ste editie toe was, gaf het commerciële centrum een enorme boost. En dat gaf handelaars en horecazaken opnieuw vertrouwen voor de toekomst.

Door de wegenwerken, de heraanleg van de winkelstraten en de leegstand heeft het commerciële hart van de stad de voorbije maanden een stevige knauw gegeven. Maar het vertrouwen in de binnenstad lijkt zich te herstellen. Enkele panden die al maanden leegstaan, hebben intussen een nieuwe huurder gevonden en ook de klanten lijken opnieuw de weg te vinden naar het winkelcentrum. Dat was eind mei al duidelijk geworden tijdens de Happy Days, het retro-evenement van de Verenigde Handelaars. En ook tijdens de braderie het voorbije weekend kon je in de binnenstad op de koppen lopen. “Ik heb de beste braderie in jaren beleefd”, vertelde de uitbaatster van een kledingzaak in de Basiliekstraat. “Dit geeft inderdaad vertrouwen voor de toekomst. En het doet deugd dat het publiek dit vertrouwen ook is komen bevestigen”, aldus een andere handelaar op de Maandagmarkt.

De handelaars hadden dan ook alle registers open getrokken. Op elke hoek was er animatie voor de kinderen en er waren ook tal van drank- en eetstandjes. Ook handelaars van buiten het centrum hadden zich een plekje in de binnenstad gezocht, om te kunnen participeren aan dit koopjesfeest. En om de werkzaamheden te omzeilen hadden de Verenigde Handelaars ook pendelbussen ingelegd tussen de randparkings en de gelegenheidsparkings aan de Colruytgroep ‘Wilgenveld’, aan Vlevico Bilkensveld en de Côte d’Or-parking.