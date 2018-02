Brand aan café Royal Lounge in Vilvoorde aangestoken

De brand die de voorbije nacht omstreeks 5 uur de gevel van het 'waterpijpcafé' Royal Lounge aan de Vlaanderenstraat in Vilvoorde zwaar beschadigde, is aangestoken. Dat blijkt onomstootbaar uit het verslag van de branddeskundige die het parket van Halle-Vilvoorde aanstelde. Bij de brand raakte niemand gewond. De brandschade bleef grotendeels beperkt tot de buitenkant van het café.

"De conclusies van de branddeskundige zijn zeer duidelijk. Het betreft hier zonder twijfel opzettelijke brandstichting. Er werden na onderzoek immers vier brandhaarden en brandversnellers aangetroffen. Het onderzoek naar de dader of daders loopt", aldus Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde.

Het café kwam in het verleden meermaals in opspraak. In 2014 werden bij een razzia door de politie en sociale inspectie heel wat drugs aangetroffen en werden ook tal van andere inbreuken vastgesteld. De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte besliste hierop het café te sluiten voor een periode van twee maanden. De Raad van State floot hem op vraag van de uitbater echter toen terug omdat de burgemeester zijn bevoegdheid te buiten ging. In 2016 liet Bonte het café echter opnieuw voor drie maanden sluiten wegens aanhoudende klachten over nachtlawaai.