Brand bij takeldienst A.R.W. Overijse werd aangestoken.

De brand die donderdagavond woedde bij takelbedrijf A.R.W. aan de Brusselsesteenweg in Overijse is aangestoken. Dat meldt Radio 2.

Het vuur brak donderdagavond uit rond 23u. In de loods van het bedrijf vond de brandweer van de zone Vlaams-Brabant West een brandende takelwagen. Ondanks de brandweer het vuur snel onder controle had was er heel wat rookschade aan de muren. Bij de brand raakte niemand gewond.

Aanvankelijk werd gedacht dat een technisch defect aan de wagen de brand veroorzaakt heeft. Maar volgens de branddeskundige van het parket werd het vuur aangestoken. De politie van de zone Druivenstreek onderzoekt nu de zaak. (foto archief RINGtv)