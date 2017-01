Vanmorgen heeft een stevige brand gewoed bij Brasserie Alfons in het centrum van Groot-Bijgaarden (Dilbeek).

Het vuur ontstond in de keuken van de brasserie. Het is wel nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. De brandweer heeft wel een deskundige ter plaatse gevraagd.

Het vuur is intussen onder controle. Niemand raakte gewond maar de schade is aanzienlijk. (foto Persinfo)