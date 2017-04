Brand in feestzaal in Nossegem

Het heeft vanavond gebrand in feestzaal De Tinnen Pot aan de Mechelsesteenweg in Nossegem. Niemand raakte gewond, maar het dak is uitgebrand.

In de loop van de dag waren werken uitgevoerd aan het dak en rond 20 u ontstond er brand , even later sloegen de vlammen metershoog uit het dak. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het café, maar het dak is vernield. Tijdens het blussen werd de Mechelsteenweg een tijdlang afgesloten. Na het blussen bleek dat er oude asbestplaten op het dak lagen en dus startte de brandweer de asbestprocedure op om die te verwijderen.