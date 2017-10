Het heeft deze voormiddag gebrand in frituur 't Frietje in het centrum van Dilbeek. De zaakvoerder werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Brand in frituur in centrum Dilbeek

Rond 10 u 45 werden de hulpdiensten opgeroepen voor een brand in de frituur aan de Oude Smidsestraat. Toen de hulpdiensten arriveerden, hing de zaak vol rook. De situatie was snel onder controle. Wellicht is de brand veroorzaakt door een probleem met één van de friteuses.

Omdat de zaakvoerder veel rook had ingeademd, kreeg hij ter plaatse zuurstof toegediend. De man werd voor verdere controle afgevoerd naar het ziekenhuis (Foto Persinfo)