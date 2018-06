Brand hotelschool Wemmel: schade beperkt, geen gewonden

Het heeft vanmiddag gebrand in de Hootelschool aan de Zijp in Wemmel. Er is enkel schade aan de toiletten en de brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Een 50-tal leerlingen werden geëvacueerd. Er zijn vermoedens dat het vuur is aangestoken.

De brand bleef beperkt tot de toiletten. Leerkrachten hebben nog zelf proberen blussen, maar dat lukte niet. Daarna is er volgens de directie heel alert gereageerd: de deur tot de toiletten werd afgesloten en een 50-tal leerlingen werden geëvacueerd uit het gebouw.

Er was vooral veel zwarte rookontwikkeling, maar de brand was snel onder controle. Er is enkel materiële schade, in de toiletten van de school. Het gebouw wordt vermoedelijk straks al vrijgegeven.



De directie vermoedt evenwel dat de brand is aangestoken en zou de vermoedelijke dader zelfs al op het spoor zijn. De dader zal onmiddellijk van school gestuurd worden, luidt het.