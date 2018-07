In de Pajotse gemeente Bever is afgelopen nacht een hoeve volledig in vlammen opgegaan. De bewoners raakten niet gewond maar zijn wel dakloos: de gemeente vangt hen op in een noodwoning.

Brand legt hoeve in de as

Volgens diverse media merkten de bewoners de brand zelf op rond 23u gisteravond en konden ze zichzelf en hun vier honden nog tijdig in veiligheid brengen. Het vuur verspreidde zich razendsnel en de hele hoeve werd in de as gelegd: enkel een aanpalende schuur bleef gespaard. Toen de brandweer toekwam, stond de woning in de Kamstraat reeds in lichterlaaie. De spuitgasten moesten nablussen tot de vroege ochtend.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er is een brandexpert aangesteld om dat uit te klaren. De gemeente Bever vangt de getroffen familie op in een noodwoning.

Foto: © Brandweerzone Vlaams-Brabant West