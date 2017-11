Het heeft gebrand in de oude schoolgebouwen van het KTA in Halle. De brand ontstond gisterenavond.

Rond 19 u 30 zaterdagavond werden de hulpdiensten opgeroepen naar de Broekborre in Halle. Uit 1 van de paviljoenen van het KTA kwam rook. Het vuur was snel onder controle. Omdat het zeer onduidelijk was hoe de brand is ontstaan, kwam een deskundige ter plaatse om de zaak te onderzoeken.