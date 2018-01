Op de avond van Nieuwjaarsdag ontstond hevige rookontwikkeling in en rond een voormalige boerderij in de Hollestraat in Tollembeek. Een bewoner van de woning had een kussen tegen een verwarmingstoestel gelegd, waardoor het kussen was beginnen smeulen. Ondanks de hevige rook, kon de lokale brandweer de situatie snel de baas. De man liep slechts oppervlakkige wonden op en kon ter plaatse worden verzorgd.