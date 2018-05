Brand verwoest woning in Zaventem

Een zware brand heeft gisteren een woning in de Nossegemstraat in Zaventem volledig vernield. Niemand raakte gewond. De bewoners waren op het moment van de vlammenzee bij vrienden iets verderop aan het barbecueën. Zij worden tijdelijk opgevangen in een hotel in de buurt.

De brand brak rond 16u00 uit, waarna al snel een stevige rookpluim te zien was boven het centrum van Zaventem. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat de woning volledig in de as werd gelegd. Volgens waarnemend burgemeester Dirk Philips is enkel de woning afbreken nog een optie.

Voorlopig heeft het getroffen gezin onderdak in een hotel in de buurt. De gemeente Zaventem zoekt intussen naar een oplossing. Naar de oorzaak van de brand is het voorlopig nog gissen. Een branddeskundige zal de zaak onderzoeken.