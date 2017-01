Brand in Zellik aan appartementsgebouw werd aangestoken

Op een oprit van een appartementsgebouw aan de Langehaag in Zellik (Asse) werd zaterdagnacht een bestelwagen in brand gestoken waarna het vuur dreigde over te slaan naar de woningen. Maar de schade aan het gebouw bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Volgens het parket werd het vuur aangestoken.

In de nacht van zaterdag op zondag, rond 1u30, werden de bewoners van een gebouw met drie appartementen in de Langehaag in Zellik opgeschrikt door hevig rumoer op straat. Het waren de buren die hen alarmeerden nadat ze een luide knal hadden gehoord en iemand zagen weglopen met een jerrycan in de hand en een kap over het hoofd. De bestelwagen die op de oprit stond brandde volledig uit. De brandweer was snel ter plaatse en kon verhinderen dat het vuur oversloeg op het appartementsgebouw. De gevel werd zwartgeblakerd maar de appartementen zijn nog bewoonbaar. Er raakte niemand gewond. Het is niet duidelijk wie de brand stichtte en waarom. Het parket nam het uitgebrande voertuig in beslag voor verder onderzoek.