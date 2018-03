Brandend voertuig net op tijd uit woning in Sint-Katherina-Lombeek

Vlak voor 19 u werden de hulpdiensten opgeroepen voor een brand in de Affligemstraat, niet ver van het station van Essene-Lombeek. Bij aankomst van de civiele bescherming en de brandweer stond een brandend voertuigd deels op de weg en deels op de oprit van een woning.

Dat was helemaal anders toen de brand uitbrak, want toen sond de wagen nog in de garage van de woning geparkeerd. Gelukkig kon het voertuig nog net op tijd uit de garage worden gehaald.

De eerste bluswerken werden uitgevoerd door buurtbewoners. De situatie was snel onder controle maar de wagen liep zware brandschade op. Niemand raakte gewond, de oorzaak van de brand is een technisch defect.