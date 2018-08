Brandende vrachtwagen Vilvoorde-Cargo: E19 afgesloten vanaf Mechelen-Zuid

Op de E19 staat er een brandende vrachtwagen in de richting van Brussel, net voorbij de afrit Vilvoorde-Cargo in Machelen. Brandweer en politie zijn ter plaatse. De weg is er volledig versperd. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan de buurt te vermijden. Intussen is de autosnelweg afgesloten vanaf Mechelen-Zuid. Er wordt water uitgedeeld aan mensen in de file.