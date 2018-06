Brandstichting Campus Wemmel: directie schorst vier leerlingen

Een brand in een vuilbak van een toilet in het gebouw van de GO-school net voor de middag vooraan op de site van Campus Wemmel zette de hele campus op stelten. Zo’n vijftig leerlingen die op dat moment in het gebouw les volgden, werden geëvacueerd. De brandweer kon het vuur zeer snel bedwingen, maar de schade aan de toiletten is groot. De buitenzijde van het gebouw waar de brand uitbrak, heeft zware brandsporen, binnen is het toilet vernield. De leerlingen konden na de middagpauze opnieuw les volgen, maar de schoolgemeenschap is wel zwaar onder de indruk.



Brandstichting

Al snel bleek dat het om brandstichting gaat. Woordvoerder Fred Scrayen van de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW): "Volgens de vaststellingen van onze diensten gaat het zeker om brandstichting. Er werd 'vuurtje stook' gedaan in de toiletten. Een 16-jarige leerling is meegenomen voor verhoor. Zijn ouders zijn verwittigd. Gezien de impact van de feiten, lijkt mij logisch dat er los van de gerechtelijke diensten ook vanuit de school zware maatregelen worden opgelegd."

Rotte appels

De interventie laat een grote indruk na. Huygens: "Wij hebben een heel goede schoolgemeenschap, maar enkele rotte appels doen alle inspanningen van iedereen, zowel leerkrachten als al het personeel, teniet. Dit blijft dan ook niet zonder gevolgen. Vier leerlingen die bij het incident betrokken waren zijn onmiddellijk geschorst. Eén van hen zal onmiddellijk van de school worden uitgesloten, maar de Klassenraad zal bijeenkomen over wat er verder moet gebeuren. Ik mag geen uitspraken doen op voorhand, want iedereen moet hierover zijn zeg hebben. Ik zeg alleen: verdere uitsluitingen in dit dossier zijn zeker niet uitgesloten."



De directrice reageert ook boos op wat er gebeurde. “Leerlingen die denken dat ze hier buiten de lijntjes kunnen kleuren, vergissen zich. Deze school biedt echt kansen. Voor iedereen die mee wil."

De woorden van de directrice hoeven geen duiding, want de inschrijvingen lopen op Campus Wemmel inmiddels als een trein: 3 ASO (Sportwetenschappen en Wetenschappen) is momenteel volzet. In 5 TSO Lichamelijke opvoeding en sport zijn nog 3 plaatsjes beschikbaar.