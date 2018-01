Brandweer houdt spectaculaire wateroefening in Vilvoorde

Voor het eerst sinds lang was een volledig interventieteam beschikbaar voor de grote oefening. Het volledige vijftienkoppige team Alpha stak de handen uit de mouwen langs het water aan de Houtkaai. Jo Verswyvel, adjudant bij de zone Vlaams-Brabant West: “We splitsen op in 2 ploegen en dan moeten we op een bepaalde tijd een resultaat zien. En dat is competitie. En competitie hebben ze graag. Dat laat de mannen presteren. En als ze heel snel moeten werken, kunnen er fouten gebeuren. Dat is het nut van de oefening: dat we eruit leren voor wanneer we gelijkaardige situaties moeten oplossen in het echte leven.”

De volledige, adrenalineverhogende, reportage zie je vanavond in ons nieuws.