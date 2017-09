Brandweer moet eigen oude kazerne blussen in Asse

In Asse hebben brandweerlui van de zone Vlaams-Brabant West vannacht hun eigen oude kazerne moeten blussen. De hulpdiensten werden rond kwart voor 1 opgeroepen voor een brand aan de Hopmarkt, in het centrum van Asse.

Eerst bleek het om een brand in de vroegere feestzaal 't Smis te gaan, maar uiteindelijk was er wel degelijk brand in de oude kazerne. Verschillende brandweerlui moesten dus het gebouw blussen waar ze vroeger zelf een deel van hun werktijd hebben doorgebracht.

Het brandde in een oud archieflokaal in de kazerne. Dat lokaal ligt op een mezzanine die net onder het dak ligt en een lichtkoepel heeft. De koepel was helemaal weggesmolten, waardoor alle rook via daar kon ontsnappen. De oude brandweerkazerne van Asse staat al 3 jaar leeg. Er komt regelmatig ongewenst bezoek over de vloer en vermoed wordt dat de brand is aangestoken. Een branddeskundige, aangesteld door het parket, heeft intussen bevestigd dat het om brandstichting gaat. Binnenkort zou overigens worden begonnen met de afbraak van de oude brandweerkazerne. (Foto's MOZKITO)