Brandweer Overijse in problemen door nieuwe wet

Vanaf 1 januari bepaalt een nieuwe wet bij de brandweer dat wagens pas mogen uitrijden als ze door zes brandweerlieden bemand zijn. Wat als er maar 4 brandweerlui in de kazerne aanwezig zijn, zoals in Overijse? Vertragingen lijken onafwendbaar.

In principe kan een brandweerwagen voortaan pas uitrijden als deze wordt bemand door zes brandweerlui. Een probleem van formaat voor de brandweer in Overijse, waar door personeelstekort slechts vier brandweermannen permanent aanwezig zijn.

Brandweerofficier Dieter Meeus van de brandweer Overijse aan RINGtv: “We moeten wachten totdat we met zes zijn. Het is niet geweten hoe lang dat dat is. Wie is er beschikbaar? Hoe snel kunnen die hier zijn? Dat duurt maximaal 8 minuten. Belangrijk is ook dat we in de nieuwe regelgeving de tweede post die ter plaatse komt, niet meer mogen verwittigen bij de oproep zelf. We mogen dat pas doen na tien minuten wachttijd. Een brand die we vroeger snel onder controle hadden, zou nu een catastrofe kunnen zijn.”

Het is de brandweerzone Vlaams-Brabant Oost die die tweede maatregel oplegt om kosten te besparen. Volgens het korps in Overijse verliest het zo extra veel tijd, terwijl de oplossing er al lang had moeten zijn.

Er staan wel aanwervingen gepland om het personeelstekort bij het korps op te vangen, maar die zijn verspreid over tien jaar. De burgemeesters van de Druivenstreek eisten reeds een tijdelijke oplossing om voor de nabije toekomst een adequate en veilige hulpverlening te verzekeren. Ze vragen dringend extra personeel: ofwel door personeel tijdelijk in de kazerne van Overijse te plaatsen. Of door de wervingreserve aan te spreken, waarop een 50-tal personen staan die vrij snel in dienst kunnen treden.

Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA), burgemeester van Overijse: “We hebben op 12 januari een afspraak met Minister Jambon, ook de provinciegouverneur gaat mee om onze vraag te ondersteunen, in de hoop dat daar voor ons toch nog enkele financiële middelen worden vrijgemaakt.”