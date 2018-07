Brandweer overstelpt met aanvragen voor verdelging wespennesten

Het warme weer zorgt er voor dar brandweerlui tussen zonsopgang en zonsondergang in de weer zijn met het verdelgen van de nesten. Maar dat volstaat niet, er is te veel aanvraag. Een aantal mensen reageert dan ook wat geprikkeld omdat de brandweer niet snel genoeg reageert.

"Wij zijn zo vrij om dat begrip te vragen", aldus de brandweerzone Vlaams-Brabant West in een mededeling. "Wespenverdelging is ondergeschikt aan onze dringende opdrachten en mensen die wespen verdelgen, kunnen te allen tijde doorgestuurd worden naar andere en meer dingende opdrachten. Daarom kan je met de brandweer wel afspreken wanneer we best langskomen, maar kunnen wij dat nooit garanderen."

De brandweer laat weten dat mensen ook terecht kunnen bij privé-firma's voor niet-dringende wespenverdelgingen. "Deze zijn vaak een stuk goedkoper en je kan er doorgaans makkelijker precieze uren mee afspreken. Aarzel niet om even bij één van hen te polsen alvorens de brandweer in te schakelen", zo luidt het.

Momenteel kan de wachttijd bij de brandweer oplopen tot 2 à 3 dagen na de aanvraag, in functie van de regio.