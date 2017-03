Brandweermannen zone West geven brandweeropleiding in Nepal

Johan Schots en Bert Poelman hebben de voorbije maanden massaal veel interventiekledij en -materiaal ingezameld voor hun collega's in Nepal. Dat die daar nood aan hebben, hebben de twee brandweermannen ter plaatse vastgesteld toen ze enkele jaren geleden mee op interventie mochten met een Nepalees brandweerkorps. “Het is confronterend om te zien hoe zij in burgerkledij een brand te lijf moeten gaan. Als je dan weet welke mogelijkheden we hier hebben en hoe we kunnen helpen, dan doe je dat gewoon.”, vertelt Johan Schots.

Ondertussen hebben de ‘Firefighters 4 Nepal’ ook een geschikte tweedehands brandweerwagen op het oog. Op 17 maart vertrekken ze voor twee weken naar Nepal om het ingezamelde materiaal af te geven en opleidingen op maat te geven. “De vraag voor een opleiding kwam ook van de mensen zelf omdat ze zelf niet goed weten hoe ze een brand op een veilige manier kunnen bestrijden”, zegt Bert Poelman. Het hele verhaal doen ze vanavond op RINGtv. Schenkingen blijven ondertussen welkom. Dat kan via de Facebookpagina van Firefighters 4 Nepal.

(foto boven Firefighters 4 Nepal)