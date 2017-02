Brandweerzone Vlaams-Brabant West handen vol met stormweer

De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West kreeg donderdag zo’n 75 noodoproepen door het stormweer. De meeste oproepen handelden over weggewaaide dakpannen, bomen die op de weg waren terecht gekomen, schouwbranden of instortingsgevaar.

In het kasteel van Gaasbeek is een oude beuk van 15 meter hoog omver gewaaid door de stormwind. De takken vielen op het terras van de brasserie bij het kasteel. De weg was er een hele tijd versperd.

In Hoeilaart kwam een boom op de Ring rond Brussel terecht. Daardoor was er heel wat verkeershinder met wachttijden tot 2 uur. (Bekijk ook de reportage: ‘Omgewaaide boom verspert Ring in Hoeilaart’)

Volgens de brandweerzone Vlaams-Brabant West kwamen er in totaal zo’n 75 oproepen binnen. De brandweer roept slachtoffers alvast om de schade te melden via het elektronisch loket van de zone. (foto Dirk Raes/Twitter)

#rukwinden houden 15 teams op de baan voor (voorlopig) 75-tal oproepen. Gebruik ons e-loket! pic.twitter.com/DvD4hb6Run — Brandweer ZVBW (@BrandweerZvbw) February 23, 2017