In de kazerne in Liedekerke werken 130 mensen. Een groot deel van hen woont in de buurt. Zij zouden kunnen kiezen voor een overplaatsing naar de civiele bescherming in Brasschaat, of naar een andere dienst bij de federale overheid. Maar dat zien de meeste personeelsleden in Liedekerke niet zitten. Dat vertelt ons Yves Sergeant, adjudant bij de civiele bescherming in Liedekerke.

"We hebben het voelen aankomen, maar we dachten toch dat het gezond verstand zou zegevieren in verband met de kazernes die zouden openblijven. Brasschaat verkiezen boven Liedekerke, dat lijkt me geen logische keuze."

Aan het woord is Yves Sergeant, adjudant bij de Civiele Bescherming in Liedekerke. Hij kan zijn uitspraken ook staven met een aantal argumenten. Zo voert de eenheid in Liedekerke veruit de meeste interventies uit van alle kazernes in het land. Bovendien investeerde de overheid 8 jaar geleden nog in een nieuwbouw voor de kazerne in Liedekerke. De kazerne ligt ook centraal in België, terwijl Brasschaat bijna een Nederland grenst. Volgens Sergeant is de keuze voor Brasschaat zelfs gevaarlijk, omdat de kazerne daar zich in de nucleaire zone van de kerncentrale van Doel bevindt.

Volgens Sergeant zullen veel werknemers in Liedekerke - die opgeleid zijn in verschillende specialisaties - weggaan bij de Civiele Bescherming: "Er zullen er zijn die naar Brasschaat trekken als ze geen ander werk vinden. Maar de meesten zijn al op zoek, dat weet ik. Voor mij speelt het geen rol meer, ik ben 57... maar naar Brasschaat trekken, dat is een ander paar mouwen. De meeste collega's zullen voor een alternatief kiezen en de pijp aan Maarten geven."