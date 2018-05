Britse undercoveroperatie leidt tot vondst van collectie kinderporno in Ternat

Een man uit Sint-Jans-Molenbeek riskeert tot 10 jaar cel voor het bezit en het verspreiden van kinderporno. De man bezat zo’n 3.500 foto’s en video’s waren te zien was hoe kinderen van 2 tot 18 jaar seksueel werden misbruikt. De verzameling werd in Ternat ontdekt nadat de man in Engeland was opgepakt bij een undercoveroperatie van de politie. Het parket van Halle-Vilvoorde eist de maximumstraf.

De vijftiger werd in april 2015 in het Britse Kent opgepakt door de politie toen hij – dat dacht hij althans – op het punt stond om een 7-jarig meisje te misbruiken. De Britse politie had een undercoveroperatie op het getouw gezet waarbij een politieman zich online had uitgegeven als een moeder die pedofielen zocht om seks te hebben met haar kind. De Brusselaar was na verschillende chatsessies ingegaan op de uitnodiging en liep recht in de armen van de politie. Dergelijke politieoperaties waarbij verdachten worden uitgelokt zijn in ons land niet wettelijk, maar de arrestatie leidde wel tot de vondst van een grote collectie kinderporno in een loods in Ternat.

“Hij had enkele collega’s naar Engeland laten komen en hen gevraagd om alles te wissen op zijn computers”, vorderde de openbaar aanklager van het parket van Halle-Vilvoorde. “De collega’s stapten naar de politie en die trof in zijn loods verschillende harde schijven en uitgeprinte foto’s aan waarop te zien is hoe kinderen tussen 2 en 18 jaar oud worden misbruikt. De psychiater die hem onderzocht, spreekt van een kernpedofiel en zegt dat het recidivegevaar reëel is. Aangezien de beklaagde in 2005 al een opschorting kreeg voor gelijkaardige feiten en vandaag ook weinig schuldgevoel aan de dag legt, eis ik de maximumstraf. Hij heeft de afgelopen jaren al genoeg mogelijkheden gehad om therapie te volgen.”

De vijftiger geeft de feiten toe, maar volgens zijn advocaat moet de rechtbank ook rekening houden met zijn persoonlijkheid. “Het gaat hier om een eenzame man die op zoek was naar zijn seksualiteit. Hij heeft nooit kinderen aangeraakt en heeft wel degelijk om hulp gevraagd.” De raadsman vroeg de rechtbank om een straf met een uitstel onder voorwaarden uit te spreken, zodat de man kon worden geholpen met zijn problemen. Het vonnis valt op 15 juni.