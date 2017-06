Brochure voor waardig levenseinde in W.E.M.M.E.L.

Bij W.E.M.M.E.L., het expertisecentrum voor een menswaardig levenseinde in Wemmel, is een brochure voorgsteld om persoonlijke wilsverklaringen op een juiste en gemakkelijke manier in te vullen. De brochure is verkrijgbaar bij Vlaamse en Brusselse apotheken.

Het wettelijk kader rond een menswaardig levenseinde is nergens anders zo goed geregeld als in ons land. Dat is voor het grootste deel te danken aan het pionierswerk van oncoloog Wim Distelmans van het expertisecentrum W.E.M.M.E.L. in Wemmel. In ons land kan je 5 wilsverklaringen opstellen via internet, maar ook via zorginstellingen, ouderenorganisaties of sociale diensten.

"En toch is er nog nood aan meer duidelijkheid", zegt Wim Distelmans. "Mensen weten niet altijd welke wilsverklaringen al dan niet juist zijn. Vandaar een brochure om meer duidelijkheid te verschaffen."

Met uitzondering van euthanasie, moeten artsen verplicht rekening houden met persoonlijke wilsverklaringen. Die verklaringen zijn in brochure gemakkelijk in te vullen. Daarnaast bevat de brochure ook nuttige informatie rond voorafgaande zorgplanning. De brochure is gratis verkrijgbaar in alle apotheken in Vlaanderen en Brussel.